Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 10:08

У семейства лосей из барнаульского зоопарка появились малыши

Жителей приглашают познакомиться с крохами
Анна Усик
Лосенок нежится на солнышке

Лосенок нежится на солнышке

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В семье лосей Малышки и Зевса случилось пополнение. Барнаульский зоопарк опубликовал в группе ВКонтакте видео с двумя малышами.

На одном из видео лосенок нежится на солнышке, а в комментариях люди поздравляют родителей с прибавлением и желают малышам здоровья. Зоопарк пригласил жителей и гостей города полюбоваться на новорожденных.

С начала года в зоопарке уже родились тигрята, львята, сурикаты, енот, муфлон, козлята, гималайские медвежата и несколько волчат.