У семейства лосей из барнаульского зоопарка появились малыши

Лосенок нежится на солнышке Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В семье лосей Малышки и Зевса случилось пополнение. Барнаульский зоопарк опубликовал в группе ВКонтакте видео с двумя малышами.

На одном из видео лосенок нежится на солнышке, а в комментариях люди поздравляют родителей с прибавлением и желают малышам здоровья. Зоопарк пригласил жителей и гостей города полюбоваться на новорожденных.

С начала года в зоопарке уже родились тигрята, львята, сурикаты, енот, муфлон, козлята, гималайские медвежата и несколько волчат.