В Барнауле водитель УАЗа въехал в конструкцию из металла

ДТП произошло вечером 8 мая. Скриншот видео vk.com/incident22

В Барнауле вечером 8 мая произошло ДТП с участием УАЗа и Nissan Pulsar. Видео с регистратора опубликовали в паблике «Инцидент Барнаул».

На перекресте Трактовой и Дальней водители не поделили между собой дорогу. Автомобили не столкнулись, но УАЗ въехал в металлическую конструкцию, пытаясь избежать столкновения. В комментариях водитель рассказал свою версию:

«Не спорю, ехал достаточно быстро, около 50, чтобы успеть на зеленый. А она (легковая машина Nissan Pulsar, - прим. ред.) выезжала с прилегающей. Для нее светофора нет, только знак уступи дорогу. Она уступила всем, кто ехал на "наркушку", а про то, что кто-то еще прямо едет на Куету - не подумала. Потому и меня не увидела», - написал он.

Пострадавших, к счастью, нет.