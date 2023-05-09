Бийчане принесли на парад Победы транспаранты «Бессмертного полка»

Вячеслав Демченко принес два портрета Фото: газеты «Бийский рабочий»

В этом году «Бессмертный полк» в привычном формате отменили. Однако бийчане все равно пришли на парад Победы с транспарантами, сообщает «Бийский рабочий».

Так, горожанин Вячеслав Левченко принес портреты своего деда Ивана Левченко и деда супруги Григория Трофименко.

- Каждый год берем их, и этот не стал исключением, - поделился житель города.

Он рассказал, что оба деда были ранены, а Иван Левченко даже два раза горел в танке.

Еще один пожилой мужчина с транспарантом посчитал вопрос о необходимости принести портрет родственника странным.

- Память есть память, - коротко сказал он.