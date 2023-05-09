12-летняя девочка в Барнауле прыснула перцовым баллончиком в лицо незнакомому мужчине

Школьница наставила баллончик и спросила: да или нет? Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле 12-летняя девочка прыснула перцовым баллончиком в мужчину, который сидел на лавочке у ТРЦ «Весна». Видео опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул».

Видео снимала подруга девочки. Судя по кадрам, между мужчиной и школьницей произошла перепалка. Что стало причиной конфликта - не известно.

- Мужчина отправил ее на три буквы. Она наставила на него баллончик и спросила: да или нет? Затем брызнула ему в лицо, - написали в паблике.

После этого подруги убежали. В комментариях горожане возмутились поступком девочки и решили, что ее следует привлечь к ответственности. Другие посчитали это средством самообороны, так как мужчина, возможно, мог накинуться на подростка.