Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Победы

Виктор Томенко с удовольствием пообщался с ветераном. Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор края Виктор Томенко в своем телеграм-канале поздравил жителей региона с Днем Победы.

Он отметил, что это общий праздник для всей страны, и в каждой семье есть история, связанная с этим событием. Так, его дед Павел Мельченко прошел всю войну, закончил службу в звании подполковника и получил много наград.

- Я его отлично помню, в детстве мы много времени проводили вместе, - поделился Виктор Томенко.

А одного из алтайских ветеранов Василия Горбунова глава региона поздравил лично. Василию Михайловичу сейчас 97 лет. Он ушел на фронт в 1943 году 18-летним юношей, а демобилизовался в 1950-м.

- Несмотря на возраст, Василий Михайлович ежедневно делает зарядку, занимается ходьбой на стадионе. С удовольствием провел время в его доме. Он в курсе всех важных событий, доброжелательный, хороший собеседник, - отметил Виктор Томенко.