Ветераны, школьники, бойцы СВО с Алтая прочли строки из стихотворения «Жди меня, и я вернусь»

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Ветераны Великой Отечественной войны Сергей Гончаров, Макар Вершининин, Герой России Алексей Романов, бойцы СВО, сенатор Владимир Полетаев, Светлана Полетаева, а также наставляемые сенатором старшеклассники горно-алтайских лицеев №1 и №6, Усть-Коксинской школы прочли пронзительные строки из стихотворения Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь».

Как сообщают «Новости Горного Алтая», в преддверии 78-й годовщины Победы проект в Сети опубликовал сенатор Владимир Полетаев. Он отметил, что эти строки – бессмертны. Подобно оде любви и верности, они проникают в наши сердца. Они являются воплощением внутренней силы, отваги и преданности. Они дают веру в то, что небо над нашими головами будет мирным, а родные и близкие всегда рядом.

Сенатор выразил особую благодарность каждому, кто оказал поддержку в съемках.