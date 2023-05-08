9 мая организуют прямую трансляцию Парада Победы в Барнауле

День Победы в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

9 мая в Барнауле пройдет Парад Победы. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на региональном телевидении организуют прямую трансляцию с места событий.

Посмотреть построение войск Барнаульского гарнизона можно будет в 10:00 на телеканалах «Катунь 24», в эфире телеканала «Сибирь 24» и на сайте vesti22.tv. Кроме того, следите за новостями на сайте «Комсомольская правда-Барнаул» - наши корреспонденты подготовят яркий репортаж.

Ранее стала известна программа празднования Дня Победы. Посмотреть подробное расписание праздничных мероприятий можно в нашем материале.