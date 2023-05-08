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НовостиОбщество8 мая 2023 8:09

По улицам Барнаула проехал трамвай Победы

Акцию проводят с 2019 года
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Трамвай Победы

Трамвай Победы

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле проехал трамвай Победы. Как отметили в администрации города, акцию с 2019 года проводят в краевой столице.

Горожане встретили трамвай, который был оформлен транспарантами «Домой с Победой», «Мы из Берлина!», «Мы победили!». Активисты музея школы №53 проехали в солдатской форме, под гармонь спели военные песни и даже танцевали.

А на конечных остановках школьников встретили другие ребята и родители активистов, которые были в одежде военных лет. Они инсценировали встречу с бойцами, которые возвращаются домой с фронта. В акции приняли участие больше 450 человек.

- Именно через погружение в роли солдата и советских людей, встречающих бойцов, школьники могут прочувствовать важность и значимость этих событий», - отметила замдиректора по воспитательной работе школы №53 Юлия Ушкевич.