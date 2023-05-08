В алтайском твороге нашли кишечную палочку

Лаборатория Фото: Алексей БУЛАТОВ

В твороге двух алтайских компаний нашли кишечную палочку. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю, организации лишились деклараций о соответствии продукта.

В пробе творога с массовой долей жира 9% от ООО КФХ «Яромакс» нашли бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества дрожжей. Кроме того, кишечную палочку нашли в твороге от компании «Гермес».

По итогу управление лишило компании документов о соответствии на указанную продукцию. С организациями провели работу по выявлению и устранению нарушений.

С начала этого года оформлено девять решений о приостановлении действий деклараций.