Жителей Алтайского края просят не разжигать костры в жаркую погоду

Горящая трава Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае 9 и 10 мая местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), а на остальной территории - четвертый класс. В региональном управлении МЧС призвали жителей не разжигать костры.

В настоящий момент в крае действует запрет на разведение открытого огня. За минувшие сутки в регионе произошло 166 пожаров, 29 из которых - в частном секторе, а остальные - возгорания мусора и горящей травы.

В управлении напомнили, что с 27 апреля в крае действует особый противопожарный режим. В это время жителям запрещено посещать лес, использовать фейерверк и разводить костры, а также проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельхозназначения, вдоль дорог, в зонах рек и озер, в садоводствах и на предприятиях.

Жителей Алтайского края просят не жечь мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.