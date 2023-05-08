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НовостиОбщество8 мая 2023 6:02

Астрофотограф сделал фото МКС над Барнаулом

Ради снимка он приехал из Новосибирска
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Звездное небо. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Звездное небо. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Новосибирский астрофотограф снял полет МКС над Барнаулом. Как рассказал Алексей Поляков в своих соцсетях, ради снимка ему пришлось приехать из Новосибирска.

По словам фотографа, из краевой столицы снимки получились отчетливее, так как в Новосибирске была дымка из-за пожаров. Минимальная дистанция до МКС под Барнаулом составила 470 км.

- Не все было гладко, но результат есть, дом на орбите пойман! - отметил Алексей Поляков в своих соцсетях.

Сама съемка заняла всего минуту.