После салюта 9 мая запустят дополнительные рейсы транспорта в Барнауле

Салют Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 9 мая после салюта запустят дополнительные рейсы общественного транспорта. Как отметили в пресс-службе мэрии, транспорт отправится с трех остановок.

Салют состоится в 22:00. С остановки «Технический университет»: поедут автобусы №6, 20, 27, 35, 41, 53, 144, 33р, 47, 55, 57, 60. Они проедут по проспекту Ленина в сторону площади Октября и по своим маршрутам.

С остановки «Площадь Советов» в сторону речного вокзала отправятся автобусы №33р и 55.

На остановке «Аграрный университет» горожан будет ждать трамвай №1. В сторону Нового рынка он поедет в 22:12, 22:17 и 22:25, а в направлении площади Свободы – в 22:15, 22:26 и 22:31. Горэлектротранспорт проедет по Красноармейскому, далее Анатолия, Челюскинцев, Антона Петрова, Малахова и далее в депо №1.