9 мая в Барнауле перекроют несколько дорожных участков

День победы в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 9 мая закроют для движения несколько дорожных участков. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения будут временными.

С 9 утра 7 мая о 14:00 10 мая будет закрыта часть Социалистического проспекта от Молодежной до Димитрова.

С 08 :00 до 16:00 будет закрыт участок Ленина от Строителей до Гоголя, с 08:00 до 23:00 ограничат движения на Димитрова - от Ленина до Социалистического, с 08:00 до 12:00 - на улице Чкалова от Комсомольского до Ленина, с 09:00 до 23:00 - на Молодежной от Красноармейского до Комсомольского. Также с 08:00 до 23:00 будут перекрыты Мерзликина и Социалистический. С 13:00 до 22:30 закроют площадь имени пятой Гвардейской Городокской стрелковой дивизии, а с 15:00 до 22:30 - площадь у ДК «Южный».

Движение общественного транспорта изменится.