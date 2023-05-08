Скончался руководитель алтайского управления Роскомнадзора Виктор Иванов

Виктор Иванов. Фото: Управление Роскомнадзора по АК и РА

6 мая ушел из жизни руководитель Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Виктор Иванов занимал пост с января 2014 года, сообщают «Новости Горного Алтая».

Виктор Семенович родился в 1961 году в селе Троицкое Алтайского края. Окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи с золотой медалью, служил в ГДР на посту командира взвода, а также на Дальнем Востоке в должности командира роты и начальника штаба батальона связи. С военным делом был связан вплоть до 2010 года, занимал пост военного комиссара Республики Алтай.

В 2010 году был назначен руководителем Управления Роскомнадзора по Республике Алтай, с января 2014-го - главой Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Похороны пройдут 9 мая с 12:00 в ритуальном зале на ул. Титова, 9А в Барнауле.