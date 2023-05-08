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НовостиПроисшествия8 мая 2023 2:24

В барнаульской многоэтажке произошёл пожар на площади 120 квадратны метров

Возгорание ликвидировали
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пожар

Пожар

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле в многоэтажке в переулке Сейфулинский в ночь на 8 мая произошел серьезный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 22:50.

Когда пожарные прибыли на место, деревянное здание уже было охвачено огнем. Была угроза перекидывания огня на соседние строения. По итогу от пожара пострадали около 120 квадратных метров - дом и надворные строения. Пожарным потребовалось 50 минут, чтобы локализовать горение.

- Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня и взрыва – эвакуировано 7 газовых баллонов. На ликвидацию пожара было привлечено 10 единиц техники, 35 человек личного состава, - отметили в МЧС.

Причина пожара устанавливается, погибших и пострадавших нет.