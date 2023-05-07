В Барнауле приступили к реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Благоустройство в Барнауле. Фото: Михаила Полубедова Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Подрядные организации приступили к работам по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 7 мая глава Барнаула Вячеслав Франк проинспектировал один из объектов.

Это был двор дома на улице Взлетной, 51.

- За шесть лет реализации проекта, с 2017 по 2022 гг., нам удалось отремонтировать, привести в надлежащее состояние порядка 500 дворов. В каждом дворе в обязательном порядке проводится замена асфальтового покрытия, бордюрного камня, системы уличного освещения, устанавливаются лавочки, - подчеркнул глава города.

При софинансировании со стороны жильцов устанавливаются детские площадки, строятся парковки.

В этом году благоустроят больше 60 дворов. Большая часть приходится на Индустриальный и Ленинский районы. Федеральный, краевой и городской бюджет на эти цели выделил свыше 320 миллионов рублей. Из них 20 – это средства собственников.