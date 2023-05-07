Барнаульцы жалуются на свалку в самом центре города

Двор дома на пр.Строителей, 13 Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жители Железнодорожного района Барнаула возмущены свалкой, образовавшейся несколько лет назад прямо во дворе их дома. Администрация и управляющая компания, по их словам, никак не реагирует на ситуацию.

- Проспект Строителей,13. Самый центр города. В шаговой доступности железнодорожный и автовокзал. Вот представляете: приезжает турист и решается прогуляться сразу с перрона, заходит в наш двор и видит весь этот ужас. Какие у него останутся впечатления от города? – возмущается читатель «Комсомолки».

Двор дома на пр.Строителей, 13 Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Снимки, присланные в редакцию, говорят красноречивее: развалившиеся сараи, обшарпанные гаражи, груды мусора, наваленные ветки и многое другое.

- Более того, здесь собираются алкоголики и наркоманы – не совсем приятное соседство, - добавляет горожанин.

Кому именно принадлежит территория со свалкой, в частности жильцы дома на проспекте Строителей, 21 до сих пор не могут выяснить, но управляющая компания, которая, к слову, находится в этом же доме, упорно закрывает глаза на творящийся мрак во дворе многоэтажки. Если и администрация района не отреагирует на жалобу, то горожане намерены идти дальше и писать заявление в прокуратуру.