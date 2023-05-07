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НовостиОбщество7 мая 2023 8:44

На Алтае ветераны получили выплаты к 9 мая

В общей сложно их получили 167 человек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Выплаты получили ветераны и инвалиды войны

Выплаты получили ветераны и инвалиды войны

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты к предстоящему Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Сумма выплаты согласно указу Президента составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами, - подчеркнула управляющий Отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Речь идет о двух пенсиях, ежемесячной выплате и дополнительным материальным обеспечением. Если собрать все воедино, то средний ежемесячный доход ветерана должен составлять больше 40 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты к Дню Победы получили 167 участников и инвалидов войны.