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НовостиОбщество7 мая 2023 7:23

Виктор Томенко посетил госпиталь ветеранов войн в Барнауле

Кроме того, в больницу закупят специальное оборудование
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенков преддверии Дня Победы посетил пациентов госпиталя ветеранов войн в Барнауле и поздравил их с предстоящим великим праздником.

– Я вас искренне поздравляю с 78 годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Этот день - священный для всех жителей нашей страны. Нет ни одной семьи, которую война не коснулась бы, у которой не сохранилась бы память о родных людях, которые так много перенесли, которые зачастую пожертвовали собой, чтобы следующие поколения жили и строили новую жизнь, - обратился к ветеранам Виктор Томенко.

Помимо этого глава региона дал министерству здравоохранения края поручение выделить средства для приобретения оборудования для реабилитации пациентов госпиталя. Общая сумма – 6,5 миллионов рублей.