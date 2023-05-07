Виктор Томенко посетил госпиталь ветеранов войн в Барнауле

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенков преддверии Дня Победы посетил пациентов госпиталя ветеранов войн в Барнауле и поздравил их с предстоящим великим праздником.

– Я вас искренне поздравляю с 78 годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Этот день - священный для всех жителей нашей страны. Нет ни одной семьи, которую война не коснулась бы, у которой не сохранилась бы память о родных людях, которые так много перенесли, которые зачастую пожертвовали собой, чтобы следующие поколения жили и строили новую жизнь, - обратился к ветеранам Виктор Томенко.

Помимо этого глава региона дал министерству здравоохранения края поручение выделить средства для приобретения оборудования для реабилитации пациентов госпиталя. Общая сумма – 6,5 миллионов рублей.