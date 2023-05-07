Глава Барнаула присоединился к поздравлениям с Днем радио

Вячеслав Франк Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников радио с их профессиональным праздником.

– Современное общество невозможно представить без средств коммуникации и связи. Радио, телевидение, интернет, сотовая связь стали неотъемлемой частью нашей жизни, - подчеркнул в своем обращении Франк.

Он добавил, что в Барнауле и в наши дни радио продолжает развиваться, а благодаря сотрудникам станций горожане всегда в курсе последних событий.

– Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого и профессионального роста, успехов в реализации новых проектов! – добавил градоначальник.