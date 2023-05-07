Новый водопровод построят в селе Залесовского округа

Рабочая встреча чиновников Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с главой Залесовского округа Александром Пластеевым и они обсудили проблемы муниципалитета, в том числе строительство нового водопровода.

О данной проблеме стало известно во время Прямой линии губернатора, прошедшей в декабре 2022 года. Жители села Пещерка рассказали главе региона о том, что у них есть проблемы с получением качественной питьевой воды.

– По словам Александра Пластеева, подрядчик уже определен, в настоящее время завозят материалы, срок окончания работ - 1 августа текущего года, - сообщают в пресс-службе правительства края.

Пластеев также рассказал губернатору, что за последнюю пятилетку в муниципалитете в систему ЖКХ вложили уже 213 миллионов рублей. Из них большая часть была проведена в прошлом году: в селах устанавливали водонапорные башни, бурили скважины и перекладывали водопровод.