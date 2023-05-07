В Бийске полицейский спас жизнь ребенку, застрявшему в пробке

Лейтенант полиции Евгений Цветцых Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейский из Бийска спас жизнь ребенка, потерявшего сознания в пробке на мосту. Подробнее об этой истории рассказали в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Полицейский находился на маршруте патрулирования возле музея.

– В этот момент к нему за помощью обратилась женщина с ребенком на руках. Бийчанка сообщила, что в автомобиле ее сыну стало плохо, он потерял сознание, - поясняют в главке.

Сотрудник Госавтоинспекции не растерялся. Он тут же посадил маму с ребенком в служебный автомобиль и выехал в Центральную городскую больницу. А позже лично на руках донес мальчика до приемного покоя.

Врачи осмотрели юного пациента, оказали ему всю необходимую помощь и убедившись в том, что его состояние стабилизовалось, отпустили домой.

Лейтенант полиции Евгений Цветцых все это время находился рядом и после того, как медики отпустили пациента, также на служебном автомобиле доставил маму с мальчиком обратно до их автомобиля.