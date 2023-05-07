Футболисты барнаульского «Динамо» принимают «Носту»

Динамовцы настроены на победу. Фото: пресс-службы клуба

Сегодня, 7 мая, на барнаульском стадионе «Динамо» главная команда города принимает «Носту» из Новотроицка.

Наши ребята проводят первый матч утешительного турнира Первенства России второй лиги за 7-12 места. Совсем недавно, 26 апреля, на только оттаявшем поле «Динамо» подопечные Олега Яковлева уже играли с «Ностой». Тот невероятный по накалу матч завершится с минимальным преимуществом – 3:2 в нашу пользу.

Получится ли у динамовцев повторить успех, можно будет узнать уже сегодня днем. Матч начнется в 15.00.