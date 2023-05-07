Губернатор Томенко поздравил всех с Днем радио

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

7 мая в России отмечается День радио. В честь данного события губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с праздником.

– Уважаемые работники и ветераны связи и телерадиовещания! Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем радио! <…> Уверены, что и сегодня высокий профессионализм, внимание к заботам земляков и стремление к новым творческим свершениям останутся отличительными чертами работников связи и средств массовой коммуникации Алтайского края. Желаем вам интересных проектов, а также здоровья, успехов, мира и процветания! - говорится в поздравлении.

Напомним, в Алтайском крае радиовещание началось больше 85 лет назад. На сегодняшний день в регионе обширная вещательная сетка.