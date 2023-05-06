Массовая авария произошла на Чуйском тракте в Алтайском крае

Пострадал один человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе Алтайского края произошла массовая авария. Об этом сообщает ГИБДД региона.

ДТП случилось около 12:15 часов на 166 км Чуйский тракт вблизи поселка Среднесибирский. Как предварительно установили полицейские, водитель Lada Kalina 1967 года рождения выехал на встречку и столкнулся с Kia Sportage, Nissan Wingroad и Honda Odyssey.

В результате аварии пострадал водитель Lada Kalina, мужчину госпитализировали.

На снмиках из соцсетей видно, что от удара машины получили заметные повреждения

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.