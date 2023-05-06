Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2023 11:25

Массовая авария произошла на Чуйском тракте в Алтайском крае

Пострадал один человек
Герман Архаров
Пострадал один человек

Пострадал один человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе Алтайского края произошла массовая авария. Об этом сообщает ГИБДД региона.

ДТП случилось около 12:15 часов на 166 км Чуйский тракт вблизи поселка Среднесибирский. Как предварительно установили полицейские, водитель Lada Kalina 1967 года рождения выехал на встречку и столкнулся с Kia Sportage, Nissan Wingroad и Honda Odyssey.

В результате аварии пострадал водитель Lada Kalina, мужчину госпитализировали.

На снмиках из соцсетей видно, что от удара машины получили заметные повреждения

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.