В Бийске на подъездах к мостам образовались серьезные заторы

О пробках сообщают в соцсетях
Фото: Олег УКЛАДОВ
В субботу, 6 мая, в Бийске возникли серьезные заторы у подъездов к мостам.
На кадрах из социальных сетей видно, что на дорогах, которые ведут к переправам через Бию, стоят десятки автомобилей. На майские выходные многие отправились в Республику Алтай и проезжают через Бийск, что и вызвало заторы.
Добавим, что множество автомобилей и на трассе, ведущей из Барнаула в Бийск.
Ранее мы писали о том, что 6 мая серьезные заторы образовались на выезде из Барнаула. В пробке стояли десятки машин.