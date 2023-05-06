В Бийске на подъездах к мостам образовались серьезные заторы

О пробках сообщают в соцсетях Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 6 мая, в Бийске возникли серьезные заторы у подъездов к мостам.

На кадрах из социальных сетей видно, что на дорогах, которые ведут к переправам через Бию, стоят десятки автомобилей. На майские выходные многие отправились в Республику Алтай и проезжают через Бийск, что и вызвало заторы.

Добавим, что множество автомобилей и на трассе, ведущей из Барнаула в Бийск.

Ранее мы писали о том, что 6 мая серьезные заторы образовались на выезде из Барнаула. В пробке стояли десятки машин.