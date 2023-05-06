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НовостиОбщество6 мая 2023 7:51

В Барнауле завершили монтаж одного из пролетных строений моста на проспекте Ленина

Работы на мосту продолжаются
Герман Архаров
Фото: telegram-канал «Мост»

Фото: telegram-канал «Мост»

В Барнауле специалисты смонтирован пролет маленького путепровода на проспекте Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Мост».

В настоящее время монтируют опалубки открылков первой опоры, после этого приступят к работам по устройству будущей дороги.

Кроме того, параллельно проводят работы на бывшем восьмипролетном путепроводе.

Добавим, что к монтажу пролетов на большом путепроводе приступят в этом месяце.

Ранее мы рассказывали о том, что масштабная реконструкция моста продлится до ноября 2023 года.