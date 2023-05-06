В Барнауле завершили монтаж одного из пролетных строений моста на проспекте Ленина

Фото: telegram-канал «Мост»
В Барнауле специалисты смонтирован пролет маленького путепровода на проспекте Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Мост».
В настоящее время монтируют опалубки открылков первой опоры, после этого приступят к работам по устройству будущей дороги.
Кроме того, параллельно проводят работы на бывшем восьмипролетном путепроводе.
Добавим, что к монтажу пролетов на большом путепроводе приступят в этом месяце.
Ранее мы рассказывали о том, что масштабная реконструкция моста продлится до ноября 2023 года.