В Барнауле завершили монтаж одного из пролетных строений моста на проспекте Ленина

Фото: telegram-канал «Мост»

В Барнауле специалисты смонтирован пролет маленького путепровода на проспекте Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Мост».

В настоящее время монтируют опалубки открылков первой опоры, после этого приступят к работам по устройству будущей дороги.

Кроме того, параллельно проводят работы на бывшем восьмипролетном путепроводе.

Добавим, что к монтажу пролетов на большом путепроводе приступят в этом месяце.

Ранее мы рассказывали о том, что масштабная реконструкция моста продлится до ноября 2023 года.