На выезде из Барнаула образовались большие пробки

Фото: скриншот из группы Barnaul 22

Днем в субботу, 6 мая, на Змеиногорском тракте в Барнауле образовались серьезные заторы. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul 22.

На кадрах автомобилистов видно, что в пробке стоят десятки машин. Выехать из города на выходных захотело множество людей, однако быстро сделать это не получится.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки» серьезные заторы в Барнауле также наблюдаются на Южном тракте, шоссе Ленточный бор и некоторых других участках.

В целом уровень заторов в Барнауле оценивается в 6 баллов.