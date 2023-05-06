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НовостиОбщество6 мая 2023 2:21

До +27 градусов потеплеет в Алтайском крае 6 мая

Будет преимущественно без осадков
Герман Архаров
В Барнауле 6 мая ожидается +22…+24 градуса

В Барнауле 6 мая ожидается +22…+24 градуса

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 6 мая, в Алтайском крае заметно потеплеет. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В Алтайском крае будет преимущественно без осадков. Подует юго-западный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле 6 мая ожидается +22…+24 градуса, также преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер, 3-8 м/с.

Ранее мы рассказывали о том, что в ближайшие дни в Алтайском каре будет жарко. К 9 маю воздух прогреется до +30 градусов.