До +27 градусов потеплеет в Алтайском крае 6 мая

В Барнауле 6 мая ожидается +22…+24 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 6 мая, в Алтайском крае заметно потеплеет. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В Алтайском крае будет преимущественно без осадков. Подует юго-западный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле 6 мая ожидается +22…+24 градуса, также преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер, 3-8 м/с.

Ранее мы рассказывали о том, что в ближайшие дни в Алтайском каре будет жарко. К 9 маю воздух прогреется до +30 градусов.