пресс-служба РДДМ «Движение Первых» Алтайского края

В Алтайском крае прошел слет первичных отделений «Движения первых». По данным организаторов, количество участников составило более 3000 человек.

Слет проходил в режиме онлайн. К трансляции подключились ученики и студенты средне-профессиональных учреждений региона. Их приветствовали председатель совета регионального отделения «Движение Первых» Ирина Рыбина и заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

Участникам рассказали о 12 направлениях движения, которые охватывают области образования, науки, технологий, культуры и искусства, волонтерства, экологии, туризма и до.

- Впечатления о слете самые положительные. Такие истории всегда заряжают, потому что ты видишь, как развивается твоя команда. Сегодня это скорее организационная встреча всех 288 первичных отделений. Все вместе они познакомились с кураторами направлений. Увидели их, пускай и в таком формате. Это дружба, это взаимодействие, это наставничество, - отметила Ирина Рыбина.

Также в режиме онлайн участники познакомились с интересными спикерами, которые поделились секретами своего профессионального успеха.

Справка: Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» создано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет.