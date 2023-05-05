Житель Камня-на-Оби пытался задушить мать подушкой

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителю Камня-на-Оби предъявлено обвинение в покушении на убийство матери. Об этом сообщает региональный Следком.

По данным следствия, вечером 2 мая этого года 41-летний обвиняемый выпивал дома у своей матери. Между родственниками произошла ссора – женщина выражала недовольство образом жизни своего сына, который злоупотреблял спиртным и не работал.

В ответ мужчина взял подушку и положил на лицо матери потерпевшая начала задыхаться. Однако совершить убийство ему не удалось, так как 67-летняя женщина обманом смогла освободиться и покинуть дом.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.