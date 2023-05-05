160 млн рублей направят на ремонт памятников военной истории в Алтайском крае

Ремонт памятников планируют сделать в ом числе и в маленьких селах Фото: Министерство культуры Алтайского края

Алтайском крае направят 160 млн рублей на ремонт памятников военной истории. На эти деньги в течение 2023-2024 годов восстановят 120 монументов, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Мы уже приводили в порядок монументы в больших населенных пунктах, в райцентрах. Но и в маленьких селах есть памятники, которые требуют нашего внимания, - отметил губернатор Виктор Томенко.

В ближайшее время краевое министерство культуры заключит соглашение с муниципалитетами, которые затем смогут проводить конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ. Контролем процесса и приемкой работ займутся специалисты краевого управления охраны объектов культуры наследия.