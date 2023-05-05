Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 10:15

160 млн рублей направят на ремонт памятников военной истории в Алтайском крае

На эти деньги восстановят 120 монументов
Вера Березовская
Ремонт памятников планируют сделать в ом числе и в маленьких селах

Ремонт памятников планируют сделать в ом числе и в маленьких селах

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Алтайском крае направят 160 млн рублей на ремонт памятников военной истории. На эти деньги в течение 2023-2024 годов восстановят 120 монументов, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Мы уже приводили в порядок монументы в больших населенных пунктах, в райцентрах. Но и в маленьких селах есть памятники, которые требуют нашего внимания, - отметил губернатор Виктор Томенко.

В ближайшее время краевое министерство культуры заключит соглашение с муниципалитетами, которые затем смогут проводить конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ. Контролем процесса и приемкой работ займутся специалисты краевого управления охраны объектов культуры наследия.