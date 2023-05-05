Лето-2023 в Алтайском крае может быть аномально жарким

В целом по России синоптики обещают целых три месяца экстремально высоких температур Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящее лето в Алтайском крае может быть небывало жарким. В целом по России синоптики обещают целых три месяца экстремально высоких температур до +40, сообщает телеканал «Звезда».

С июня по август с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Урала и Дальнего Востока, а также Сибири, где в том числе находится и Алтайский край.

На ближайшие дни алтайские синоптики уже прогнозируют повышение температуры до 30 градусов.