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НовостиОбщество5 мая 2023 9:15

Лето-2023 в Алтайском крае может быть аномально жарким

Синоптики прогнозируют жару до +40
Вера Березовская
В целом по России синоптики обещают целых три месяца экстремально высоких температур

В целом по России синоптики обещают целых три месяца экстремально высоких температур

Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящее лето в Алтайском крае может быть небывало жарким. В целом по России синоптики обещают целых три месяца экстремально высоких температур до +40, сообщает телеканал «Звезда».

С июня по август с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Урала и Дальнего Востока, а также Сибири, где в том числе находится и Алтайский край.

На ближайшие дни алтайские синоптики уже прогнозируют повышение температуры до 30 градусов.