Лето-2023 в Алтайском крае может быть аномально жарким

В целом по России синоптики обещают целых три месяца экстремально высоких температур
Фото: Олег УКЛАДОВ
Предстоящее лето в Алтайском крае может быть небывало жарким. В целом по России синоптики обещают целых три месяца экстремально высоких температур до +40, сообщает телеканал «Звезда».
С июня по август с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Урала и Дальнего Востока, а также Сибири, где в том числе находится и Алтайский край.
На ближайшие дни алтайские синоптики уже прогнозируют повышение температуры до 30 градусов.