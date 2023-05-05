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НовостиОбщество5 мая 2023 8:33

Жительница Барнаула призвала горожан не запускать на праздники шары в небо

Ее беспокоит, что от этого погибают птицы
Вера Березовская
Шары часто выпускают в небо на последних звонках и выпускных

Шары часто выпускают в небо на последних звонках и выпускных

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула призвала горожан не запускать на праздники воздушные шары в небо. Пост об этом опубликовали в паблике «Barnaul22».

– Сколько раз писали, что эти шары летят за сотни километров, и из-за них потом погибают птицы и животные. Планета уже и так настолько засорена, что зачем ее загаживать ещё больше? – написала женщина.

Горожанка обеспокоена, что скоро начнутся последние звонки, выпускные, свадьбы – мероприятия, на которых часто используются шарики.

Большинство комментаторов поддержали женщину и согласились с тем, что это несет урон планете.