Жительница Барнаула призвала горожан не запускать на праздники шары в небо

Шары часто выпускают в небо на последних звонках и выпускных
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жительница Барнаула призвала горожан не запускать на праздники воздушные шары в небо. Пост об этом опубликовали в паблике «Barnaul22».
– Сколько раз писали, что эти шары летят за сотни километров, и из-за них потом погибают птицы и животные. Планета уже и так настолько засорена, что зачем ее загаживать ещё больше? – написала женщина.
Горожанка обеспокоена, что скоро начнутся последние звонки, выпускные, свадьбы – мероприятия, на которых часто используются шарики.
Большинство комментаторов поддержали женщину и согласились с тем, что это несет урон планете.