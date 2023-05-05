Губернатор Алтайского края посетил асфальтовый завод в Новоалтайске

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил асфальтовый завод в Новоалтайске. Об этом она рассказал в своем Telegram-канале.

– Предприятие загружено работой, и финансирование есть, и оборудование. Но главное — люди. Пообщался с сотрудниками завода — настроение отличное, готовы к активной работе в этом сезоне. Большие молодцы, – отметил Томенко.

Всего в регионе работает пять асфальтовый заводов. По словам главы региона, это значительно упрощает дорожные работы, которым уделяется большое внимание. Ежегодно в крае дорожники приводят в порядок примерно 800 км трасс. Виктор Томенко отмечает, что Алтайскому краю нужно еще больше развивать логистику как с другими регионами России, так и с дружественными странами, в том числе с Казахстаном.