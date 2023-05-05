В Барнауле 5 мая завершился отопительный сезон

В ближайшие дни в Барнауле температура воздуха днем достигнет +28 градусов
Фото: Олег УКЛАДОВ
5 мая в Барнауле завершился отопительный сезон. Постановление об этом подписал глава города Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба мэрии.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Барнауле температура воздуха днем достигнет +28 градусов, ночью +9. В этот раз длительность отопительного сезона составила 226 дней - 22 сентября 2022 года по 5 мая 2023 года.
Уже с 15 мая в городе стартуют гидравлические испытания.