В Барнауле 5 мая завершился отопительный сезон

В ближайшие дни в Барнауле температура воздуха днем достигнет +28 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

5 мая в Барнауле завершился отопительный сезон. Постановление об этом подписал глава города Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба мэрии.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Барнауле температура воздуха днем достигнет +28 градусов, ночью +9. В этот раз длительность отопительного сезона составила 226 дней - 22 сентября 2022 года по 5 мая 2023 года.

Уже с 15 мая в городе стартуют гидравлические испытания.