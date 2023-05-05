В бийском баре несовершеннолетнему продали алкогольный коктейль

Родителей юноши привлекли к ответственности за то, что ребенка не было дома в ночное время Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из бийских баров подростку продали алкогольные коктейли. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Как выяснил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Бийское», 17-летний посетитель ночного клуба смог купить алкогольные напитки на баре. При этом бармен не поинтересовался возрастом подростка, не попросил показать паспорт, а просто взял деньги и отдал алкоголь.

- В действиях сотрудника бара усматривается правонарушение, предусмотренное статьей 14.16 КоАП РФ. Собранные материалы направлены в Роспотребнадзор для принятия решения, - рассказали в МВД.,

Также к административной ответственности привлекли родителей юноши, так как ребенок отсутствовал дома ночью.