В Барнауле в преддверии Дня Победы и в поддержку российской армии пройдет эстафета

Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

8 мая на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» в Барнауле в рамках краевых соревнований по летнему биатлону состоится «Эстафета поколений», посвященная Дню Победы. Также мероприятие организовано в поддержку Российской армии, участвующей в военной спецоперации на Украине.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», Агрохолдинг «Гудвилл», информационную поддержку традиционно оказывает Барнаульский пивоваренный завод.

На старт выдут биатлонисты всех возрастов: самые юные биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь, спортсмены, входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастная категория – от 9 лет до 70 лет.

Такие соревнования проводятся только в Барнауле, уникальность их состоит в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие, и малокалиберные винтовки, из которых стреляют старшие участники соревнований.

Эстафетная гонка включает шесть этапов со стрельбой на двух рубежах. Юные биатлонисты передадут эстафету старшим участникам.

В число участников войдут известные ветераны биатлона: заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин, представители юношеской сборной команды России по биатлону Леонид Кульгуськин, Екатерина Копырина, Валерия Дмитриева.

Эстафета поколений — добрая традиция, которую хранят и чтут ветераны Алтайского биатлона на протяжении многих лет.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также ценные призы. Всех участников ждут подарки от Агрохолдинга «Гудвилл», Барнаульского пивоваренного завода и «Союза ветеранов биатлона Алтая».

Начало соревнований в 12.00, г. Барнаул ул. Власихинская 69 «Л».