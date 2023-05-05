В Барнауле газовщику назначили 4 года принудительных работ за гибель мужчины

Пожилой хозяин дома получил острое смертельное отравление окисью углерода и цианидами Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле мастера аварийной газовой службы признали виновным в ненадлежащем оказании услуг, которые повлекли гибель пожилого мужчины. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры.

ЧП произошло 30 января 2021 года в Барнауле в доме по переулку Ядринцева. 80-летний хозяин дома обнаружил, что сломался маховик вентиля газового баллона, подключенного к плите. Он позвонил в аварийную службу ОАО «Алтайкрайгазсервис» и вызвал ремонтную бригаду.

- Однако мастер ремонтной бригады не принял мер по устранению неисправности газового баллона и его замене, а вместо этого предложив пожилому мужчине самостоятельно заменить неисправный баллон на исправный, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

После того как хозяин дома все сделать сам, произошла утечка газа. На кухне образовалась газовоздушная смесь, которая воспламенилась и привела к пожару в доме. В результате пожилой хозяин дома получил острое смертельное отравление окисью углерода и цианидами, а его 72-летняя супруга - термический ожог II-III степени 40 % поверхности тела.

Суд назначил газовщику наказание в виде 4 лет принудительных работ. Также он должен выплатить потерпевшей более 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.