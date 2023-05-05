Барнаульскому врачу дали «условку» за поддельные за поддельные записи о вакцинации против COVID-19

За услугу брали от 1000 до 5000 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили врача городской больницы, которого обвиняли в получении взяток за поддельные записи о вакцинации против COVID-19. Об этом пишет «Банкфакс».

По данным следствия и суда, 27-летний врач-терапевт работал в одной из горбольниц Барнаула. В июле 2021 года его перевели на должность врача-стажера в ковидный госпиталь. Помимо прочего, в список его полномочий входила вакцинация против коронавируса и внесение данных о привитых в реестр. Еще до перехода в госпиталь на молодого врача вышел его родственник, который предложил направлять к медику людей, чтобы он вносил в систему ложные данные об их вакцинации без прививки. За услугу условились брать от 1000 до 5000 рублей. Часть денег уходила родственнику медработника как исполнителю. Деньги передавала еще одна родственница-подельница.

К октябрю по этой схеме успели «обслужить» 15 пациентов. Молодой врач за липовые прививки получил взятку в размере 50 тысяч рублей через посредницу. В итоге о преступлении стало известно сотрудникам УФСБ России по Алтайскому краю.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ. Молодого терапевта признали виновным в совершении преступления и назначили ему наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно со со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Помимо этого, у него должны конфисковать ранее арестованные 20 тысяч рублей и автомобиль Ford Focus.