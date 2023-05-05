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НовостиОбщество5 мая 2023 1:32

На Алтае вырос интерес к работникам старше 50 лет

Им направляют гораздо больше приглашений на работу, чем раньше
Вера Березовская
В стране отмечается «старение» трудовых ресурсов

В стране отмечается «старение» трудовых ресурсов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет среди работодателей интерес к работникам старше 50 лет. Об этом свидетельствуют данные из опроса hh.ru.

В марте текущего года компании направили соискателям старше 50 лет почти в два раза больше приглашений, чем в марте 2022 года. Показатель вырос с 1,4 тысячи до 2,6 тысячи.

Эксперты объясняют такую смену приоритетов реакцией на демографическую ситуацию, которая привела к уменьшению количества молодых соискателей и постарению трудовых ресурсов. По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет снизилось на 1,3 млн человек.