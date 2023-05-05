До +25 прогнозируют в Алтайском крае 5 мая 2023

В Барнауле температура воздуха в дневное время составит от +17 до +19 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

5 мая в Алтайском крае значительно потеплеет. Температура достигнет летних значений. Прогноз на день дали в региональном Гидрометцентре.

В целом по краю днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, местами по западу потеплеет до +25. Преимущественно без осадков, однако в восточных районах возможен небольшой дождь. Ветер подует юго-западный, со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха в дневное время составит от +17 до +19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со стороны юго-запада со скоростью 4-9 м/с.