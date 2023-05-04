Около 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны живет в Алтайском крае

Мэр Барнаула поздравил участника Великой Отечественной войны Петра Бобкова
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Алтайском крае проживает около 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Минсоцзащиты региона.
По данным ведомства, в Алтайском крае проживает 167 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 2023 вдовы участников ВОВ.
Также в крае живут 136 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 153 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 5234 труженика тыла и 83,5 тысяч «Детей войны».
Ранее мы рассказывали о том, что ветеранам ВОВ в Алтайском крае ко Дню Победы вручат подарочные корзины с продуктами от алтайских производителей