Видео с голом барнаульского футболиста-ампутанта завирусилось в сети

Команда "Динамо-Алтай" с очередным трофеем Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В апреле этого года команда футболистов ампутантов «Динамо-Алтай» принимала участие в фестивале адаптивного футбола в Сочи. По результатам соревнований парни заняли первое место. Лучший гол турнира принадлежал нашему футболисту Дмитрию Удалова, и видео с ним завирусилось в сети.

Как признался игрок, красивые мячи он забивает часто, но не всегда их можно запечатлеть на видео. В этот раз повезло, и видео быстро разлетелось по социальным сетям.

Стоит сказать, что команда «Динамо-Алтай» регулярно принимает участия в крупных соревнованиях и добивается больших результатов. В прошлом году футболисты стали победителями финального этапа всероссийских соревнований среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ.

Ранее «Комсомольская правда Барнаул» поговорила с игроками «Динамо-Алтай». Прочитать текст можно по ссылке.