На проспекте Ленина в Барнауле сносят аварийный дом

Специалисты приступили к сносу Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле сносят двухэтажный многоквартирный аварийный дом, расположенный на проспекте Ленина, 133. Об этом пишет мэрия.

Дом построили в 1949 году, в апреле 2022 года его признали аварийным, а в мае специалисты приступили к сносу.

В здание жили 24 человека. Она семья подала заявление на проживание в маневренном фонде, другие 18 человек разместились у друзей и родственников.

– Собственники 15 помещений, которые подали документы для подписания соглашения, получат компенсацию за изымаемое имущество для муниципальных нужд, – резюмировали в горадминистрации.