Губернатор Томенко посетил завод «Алтайлесмаш»

Завод производит гусеничную технику и запчасти к ней Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

4 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на заводе «Алтайлесмаш». Глава региона посмотрел организацию производства на предприятии, а также пообщался с коллективом, пишет пресс-служба правительства края.

Завод производит гусеничную технику и запчасти к ней, применяемые в различных отраслях промышленности. Мощности позволяют выпускать до 25-30 машин в месяц.

Виктору Томенко представил проект строительства новых корпусов. Общий объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей, вложения в оборудование – на уровне 1,5 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что предприятие занимает достойное место в промышленности региона, краевые власти готовы поддержать проект развития производства.

Добавим, что увеличение мощностей потребует привлечения новых специалистов, дополнительно создадут около 200 рабочих мест.