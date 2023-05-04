Несколько участков дорог перекроют в Барнауле 5 мая

Водителям нужно быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 5 мая, в Барнауле перекроют несколько участков дорог. Об этом пишет мэрия.

Ограничения будут действовать на следующих участках дорог краевой столицы:

– с 10 до 12 часов – подъезд к площади в районе сквера Победы,

– с 11 до 12 часов – улица Первомайская – от Мамонтова, 56 до Олимпийской, 30 в селе Власиха

– с 18 до 21 часа – нечетная часть проспекта Ленина – от Молодежной до Димитрова.

В связи с ограничениями в Барнауле изменится схема движения некоторых автобусов. Ознакомиться с нововведениями можно здесь.

Ранее мы рассказывали о том, что 5 мая по Барнаулу проедет трамвай Победы.