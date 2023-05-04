В лидеры голосования за благоустройство в Барнауле вышла Демидовская площадь

Голосование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Демидовская площадь вышла в лидеры голосования за благоустройство общественных территорий по проекту «Жилье и городская среда». За объект уже проголосовали около 3,5 тысяч человек.

На втором месте в голосовании – Сиреневый бульвар, а на третьем – бывший парк им. В.И. Ленина. Подчеркнем, что барнаульцы проявляют большую активность. Места в данной тройке лидеров постоянно меняются. В голосовании уже приняли участие свыше 33 тысяч жителей краевой столицы.

Ранее мы писали о том, что голосование продлится до 31 мая включительно. Жители Барнаула могут отдать свой голос за любой из предложенных 37 объектов.