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НовостиОбщество4 мая 2023 7:07

В лидеры голосования за благоустройство в Барнауле вышла Демидовская площадь

За объект уже проголосовали около 3,5 тысяч человек.
Герман Архаров
Голосование продолжается

Голосование продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Демидовская площадь вышла в лидеры голосования за благоустройство общественных территорий по проекту «Жилье и городская среда». За объект уже проголосовали около 3,5 тысяч человек.

На втором месте в голосовании – Сиреневый бульвар, а на третьем – бывший парк им. В.И. Ленина. Подчеркнем, что барнаульцы проявляют большую активность. Места в данной тройке лидеров постоянно меняются. В голосовании уже приняли участие свыше 33 тысяч жителей краевой столицы.

Ранее мы писали о том, что голосование продлится до 31 мая включительно. Жители Барнаула могут отдать свой голос за любой из предложенных 37 объектов.