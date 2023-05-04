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НовостиОбщество4 мая 2023 5:38

Муниципальное предприятие по отлову бродячих собак могут создать в Барнауле

На отлов бездомных собак в этом году выделили 6,3 млн рублей
Герман Архаров
Проблема бродячих животных актуальна для Барнаула

Проблема бродячих животных актуальна для Барнаула

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле обсудили возможность создания муниципального предприятия по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщает горадминистрация.

На отлов бездомных собак, их содержание и возврат на прежние места обитания в этом году выделили 6,3 млн рублей. На 4,6 млн из этих средств заключили контракт с приютом «Ласка», единственным исполнителем подобных работ.

Проблема бродячих животных актуальна для Барнаула, власти подчеркнули, что основным приоритетом является безопасность жителей.

Глава города Вячеслав Франк поручил проработать вопрос о наделении полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных подведомственных организаций. Такой опыт уже есть в других регионах страны.

Ранее мы писали о том, что барнаульцы жалуются на бродячих в районе ВДНХ.