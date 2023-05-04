Муниципальное предприятие по отлову бродячих собак могут создать в Барнауле

Проблема бродячих животных актуальна для Барнаула
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле обсудили возможность создания муниципального предприятия по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщает горадминистрация.
На отлов бездомных собак, их содержание и возврат на прежние места обитания в этом году выделили 6,3 млн рублей. На 4,6 млн из этих средств заключили контракт с приютом «Ласка», единственным исполнителем подобных работ.
Проблема бродячих животных актуальна для Барнаула, власти подчеркнули, что основным приоритетом является безопасность жителей.
Глава города Вячеслав Франк поручил проработать вопрос о наделении полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных подведомственных организаций. Такой опыт уже есть в других регионах страны.
Ранее мы писали о том, что барнаульцы жалуются на бродячих в районе ВДНХ.