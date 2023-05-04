5 мая по Барнаулу проедет трамвай Победы

Трамвай Победы проследует по маршруту №1 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В пятницу, 5 мая, по Барнауле проедет трамвай Победы. Об этом сообщает мэрия.

Акцию проведут в четвертый раз. В трамвае Победы, который проследует по маршруту №1, пройдет театрализованное представление. Активисты школы №53 в солдатской форме времен Великой Отечественной войны под гармонь исполнят для пассажиров песни военных лет.

На конечных остановках трамвая №1 артистов встретят школьники и родители, одетые в стиле того времени. Они разыграют встречу жителей с бойцами, возвращающимися домой.

Встречи пройдут на остановке «Новый рынок» в 8:47, 9:41, 11:11 до 11:30, а также на остановке «Площадь Свободы» в 9:14, 10:08 до 10:47.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле в преддверии Дня Победы и 9 мая проведут около 160 мероприятий. Подробнее о программе можно прочитать здесь.